Семена чиа: в чем польза и вред для организма человека

Семена чиа — это настоящий суперфуд и лидер по содержанию нутриентов на грамм. В чем же заключается их польза для мужчин и для женщин?

Одним из популярнейших суперфудов на сегодняшний день по праву считаются семена чиа. Это и не удивительно, ведь в них содержится большое количество кальция, калия и железа. Также эти семена богаты Омега 3, незаменимыми кислотами, антиоксидантами, белками и клетчаткой

Что такое семена чиа

Чиа – это семена цветущего растения Salvia Hispanica семейства мятных, произрастающего в Центральной Америке. Первыми в пищу их стали использовать племена майя и ацтеки – начиная с IV века до нашей эры. Семена употребляли для придания сил и выносливости. Само слово "chia" с языка майя переводится как "сила".

Семена чиа богаты клетчаткой и жирными кислотами Омега-3, белком, растворимыми волокнами, минералами и витаминами. В чиа высоко содержание фосфора и магния.

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Употребление в пищу семян чиа обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, блокирует воспалительные процессы в организме, нормализует состояние нервной системы, уменьшает степень тревожности и повышает активность мозга. Чиа улучшают метаболизм и помогают снизить вес.

Калорийность семян чиа достаточно высока – 486 ккал на 100 грамм. Но семена не едят большими порциями в чистом виде, а добавляют в йогурты, каши, выпечку, овощные и фруктовые салаты. Семена под воздействием желудочных ферментов увеличиваются и дают ощущение сытости, уменьшают аппетит.

Чиа полезны для людей, страдающих диабетом, поскольку регулируют содержание глюкозы в крови, препятствуют скачкам ее уровня.

Как принимать семена чиа

Наибольшую пользу чиа несут в виде муки — поскольку зерна покрыты твердой оболочкой подобно семечкам, в обычном виде они перевариваются лишь частично. Отзывы говорят о том, что проще всего использовать семена чиа при приготовлении овощных и фруктовых смузи, взбивая их блендером.

Кроме этого, семена чиа — это крайне полезный ингредиент для выпечки домашнего цельнозернового хлеба. Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки перемолотые зерна добавляет хлебу объем и неповторимый вкус, снижая гликемический индекс.

Также семена чиа обладают полезными свойствами и в виде масла — оно отличается высоким содержанием растительных кислот Омега-3, а также натуральных веществ, препятствующих окислению этих кислот. Масло чиа используется в косметических средствах, помогая бороться с прыщами.

Рекомендуется в день применять 25 граммов семян чиа. Для очистки организма и снижения веса их добавляют в нежирный кефир и пьют ежедневно на протяжении трех месяцев.

Семена чиа - польза и вред

Чиа не имеют противопоказаний к применению, за исключением индивидуальной непереносимости. Их можно употреблять беременным. Содержащиеся жирные кислоты Омега-3 благотворно влияют на развитие мозга у плода, а кальций – на формирование скелета.

Исследования говорят о том, что семена чиа, применяемые ежедневно, помогают снижать количество микровоспалений в организме. Это полезно не только для мужчин-спортсменов, но и влияет на понижение артериального давления и помогает поддерживать холестерин в норме. Другие полезные свойства семян чиа:

1. Содержат много минералов

Семена чиа — отличный источник важных для обмена веществ магния и кальция. В 100 г чиа содержится 94% дневной нормы магния, 63% нормы кальция и 59% нормы железа. Напомним, что магний восстанавливает нервную систему, а железо полезно для кровеносной системы — что особенно важно женщинам в период критических дней.

2. Снижают уровень холестерина

За счет содержания редкого типа растворимой клетчатки, семена чиа могут влиять на уровень холестерина в крови, снижая количество “плохого” холестерина. Роль играет и то, что в их составе содержатся мощные антиоксиданты, повышающие уровень усвоения омега-3.

3. Содержат омега-3

Семена чиа — это один из лидеров по содержанию растительных Омега-3. Они полезны в борьбе с микровоспалениями и ускоряют скорость восстановления мышц у мужчин-спортсменов, а также помогают поддерживать оптимальную работу иммунной системы. Лучшей формой приема чиа в этом случае станет масло.

4. Источник незаменимых аминокислот

Белковый профиль семян чиа является полным — в них содержатся важные для обмена веществ незаменимые аминокислоты лизин, метионин и другие. Также полезные свойства зерен чиа заключается в наличии в составе аминокислоты триптофан, необходимой для синтеза гормона радости серотонина.

5. Содержат антиоксиданты

Входящие в состав семян хлорогеновая кислота и кофейная кислота являются сильными природными антиоксидантами. Также в чиа содержатся фитонутриенты мирицетин, кверцетин и кемпферол — они полезны для функций иммунитета и повышают способность тела бороться с повреждающими факторами различной природы.

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6. Полезны для здоровья кишечника

Семена чиа обладают свойствами пробиотика — то есть, улучшают состояние микрофлоры кишечника, выступая пищей для полезных бактерий. Кроме этого, чиа безопасно слабят (для этого их нужно принимать на ночь в количестве 2-3 столовых ложек, запивая водой), не имея при этом побочных эффектов и противопоказаний.

7. Уменьшают чувство голода

Поскольку семена чиа содержат много клетчатки, они быстро избавляют от голода и обеспечивают долговременное чувство насыщения. Вы можете держать пакетик с зернами чиа в сумке, по необходимости запивая горсть семян водой — методика древних Ацтеков.

8. Легко вырастить в домашних условиях

Семена чиа можно прорастить в домашних условиях — причем быстрее, чем побеги сои. Пророщенные зерна употребляются в пищу, служа источником хлорофилла. В свою очередь, растение чиа, родственное шалфею и мяте, красиво цветет и не требует особого ухода — при высадке в открытый грунт плодоносит уже через год.

Семена чиа: рецепт

Смузи с бананом, чиа и кокосовым молоком

Банан – 2 шт

Кокосовое молоко – 250 мл

Черника(замороженная) – 100 гр

Семена чиа – 1 ст.л

Бананы порезать кольцами и убрать в морозилку на 15 минут. Чиа залить 100 мл молока и оставить на 15 мин. В чашу блендера выкладываем чернику, бананы и чиа. Доливаем оставшееся кокосовое молоко и взбиваем до однородной массы. При подаче можно украсить тертым шоколадом и кокосовой стружкой.

Семена чиа: видео

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