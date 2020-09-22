Производители предлагают большой выбор сахарозаменителей – из натуральных или искусственных составляющих, в виде таблеток или сиропов.

Все больше людей вместо сахара используют различные сладкие добавки. Объясняют это тем, что в них меньше калорий, и они не влияют на уровень сахара в крови.

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По словам Андрея, у которого диабет, сахарозаменители не влияют на уровень сахара в крови. Поэтому он, как и большинство больных диабетом, постоянно их употребляет:

«Хочется чего-то немножко сладенького».

Производители предлагают большой выбор сахарозаменителей – из натуральных или искусственных составляющих, в виде таблеток или сиропов.

Небольшой эксперимент показал, что далеко не все смогли отличить кофе с сахарозаменителем, он оказался слишком сладким.

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Автор: Катерина Шварц