В Тернополе второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID-19

В целом в области подтверждено 1033 случая заражения коронавирусом.

В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

«В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19. В целом, по состоянию на утро 14 мая в Тернопольской области по результатам ПЦР-тестирования лабораторно подтверждено 1033 случая COVID-19, из которых: 963 - среди взрослых и 70 - среди детей. Поправились 432 человека, 21 случай летальный», - говорится в сообщении.

Как сообщает Тернопольский областной лабораторный центр, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19.

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