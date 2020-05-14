В Тернополе второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID-19
15:55, 14 мая 2020Страна
56 0
В целом в области подтверждено 1033 случая заражения коронавирусом.
В Тернопольской области зарегистрировано более тысячи случаев коронавируса / УНИАН
В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.
Читайте такжеВ Украине за сутки вот COVID-19 впервые выздоровело больше людей, чем заболело (видео)
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
«В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19. В целом, по состоянию на утро 14 мая в Тернопольской области по результатам ПЦР-тестирования лабораторно подтверждено 1033 случая COVID-19, из которых: 963 - среди взрослых и 70 - среди детей. Поправились 432 человека, 21 случай летальный», - говорится в сообщении.
Как сообщает Тернопольский областной лабораторный центр, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter