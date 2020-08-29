С больной непосредственно контактировали 10 медиков.

В Ирпене Киевской области на две недели закрыли роддом на карантин в связи с выявлением COVID-19 у беременной женщины.

Читайте такжеКоронавирус в Киеве: появились свежие данные о количестве инфицированныхОб этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"Вынуждены закрыть на карантин роддом Ирпенской центральной больницы, который находится в Ворзеле", - заявил Маркушин.

По его словам, причиной закрытия стали положительные результаты ПЦР-тестов беременной жительницы Ворзеля, которую доставили в ночь со среды на четверг. Она находилась на 38-й неделе с угрозой прерывания беременности.

"Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на COVID-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - отметил Маркушин.

Таким образом, роддом в течение двух недель будет закрыт на карантин.

"Имеем 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, которые находились в это время в роддоме (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование. Беременные жительницы нашего региона будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу", - добавил он.

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Автор: Виталий Саенко