В Киеве за сутки выявили 1 тыс. 83 больных COVID-19, 13 человек умерли.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграм-канале.
«В Киеве за минувшие сутки выявили наибольшее число больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян», - заявил он.
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Мэр добавил, что за сутки заболели: 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, а также 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Заболел в том числе и 61 медик.
По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 48 тыс. 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Также он отметил, что в больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 тыс. 333 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.
«Маски, антисептики, социальная дистанция - это элементарные, но такие необходимые сегодня правила. Не пренебрегайте ими! И, если чувствуете симптомы заболевания, оставайтесь дома и звоните семейному врачу», - подчеркнул он.
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