С 9 ноября в стране могут ввести новые правила.

В Украине критическая ситуация с пандемией COVID-19. Почти каждый день регистрируются новые "антирекорды", а больницы уже переполнены коронавирусными больными.

Для борьбы с эпидемией Минздрав рассматривает разные варианты ужесточения карантина. Среди возможных ограничений, с которыми могут столкнуться украинцы, называют карантин выходного дня, введение комендантского часа и локдаун.

Карантин выходного дня в Украине

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что ввести карантин выходного дня в Украине могут уже с понедельника 9 ноября.

Новые ограничения будут касаться работы заведений с вечера пятницы по утро понедельника. Карантин выходного подразумевает, что семья не будет посещать заведения на выходных, а проведет эти дни дома.

Карантин выходного дня предусматривает закрытие фудкортов (зон питания и ларьков с едой), запрет развлекательных мероприятий, концертов и киносеансов, а также перевод ресторанов в режим работы на вынос.

Такие ограничения не слишком разрушительные для экономики и их можно выдержать, считает председатель комитета здоровья Михаил Радуцкий.

Комендантский час в Украине

Комендатский час для борьбы с эпидемией уже вводили во Франции, Чехии и других странах. При таком ограничении жителям страны запрещено выходить из дома вечером, а предприятия не работают допоздна. За нарушение комендантского режима предусматриваются штрафы.

Однако комендантский час - очень серьезное решение для экономики страны. В Украине введение таких жестких ограничений пока не предвидится.

Локдаун в Украине

Локдаун - это жесткая форма карантина, при которой ограничивается передвижение по стране, отменяется транспортное сообщение, а все предприятия кроме самых необходимых закрываются.

В таком режиме жила Украина с середины марта до мая. Вопрос повторного введения локдауна в стране поднимался уже не раз. Однако полного локдауна украинская экономика не выдержит. Кабинет министров обсуждает возможность введения частичного локдауна только в отдельных областях Украины - тех, где больше всего загруженных больничных коек.

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Автор: Екатерина Пулатова