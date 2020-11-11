Это касается транспорта городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Работа транспорта, в том числе маршрутных такси, троллейбусов, трамваев и железной дороги, на период карантина выходного дня не будет останавливаться.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия.

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«Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений», - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, для путешествий за границу авиатранспортом нужно узнавать информацию об условиях въезда/выезда, установленных для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября, Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Павел Степанец