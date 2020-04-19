На Хмельнитчине коронавирусом заразились двое монахинь Московского патриархата

Сейчас женщины находятся в состоянии средней тяжести.

По состоянию на утро 19 апреля в Хмельницкой области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Хмельницкого городского совета, среди новых инфицированных двое монахинь из Свято-Преображенского женского монастыря Летичевского района (культовое сооружение относится к ведению УПЦ МП - УНИАН), которых госпитализированы в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.

Сейчас состояние здоровья монахинь средней тяжести.

В целом, с началом эпидемии Covid-19 в Хмельницкой области выздоровели 5 пациентов. Также зафиксировано 2 летальных случая.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине лабораторно подтвердили 5449 случаев COVID-19, из них 141 оказался летальным. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

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