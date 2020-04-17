Как похудеть за неделю: надежные способы быстро сбросить лишний вес

Неделя – вполне реальный срок для того, чтобы похудеть. Диета на неделю может быть полезна твоему организму, а может нанести и непоправимый вред здоровью - все зависит от режима питания и меню. Рассказываем, как похудеть за неделю в домашних условиях.

Похудеть за неделю в домашних условиях на самом деле не так уж сложно. Существует несколько простых и недорогих экспресс-диет, которые позволят сбросить 2 кг, 5 кг, 7 кг. а то и все 10 кг. Конечный результат зависит от индивидуальных особенностей организма и исходного веса, но видимый результат точно будет. Полностью убрать живот, ляшки и другие лишние выпуклости одной диетой не получится, надо подключать еще спорт, чтобы тело обрело желанные формы.

Как похудеть за неделю в домашних условиях

Садясь на диету, мы хотим увидеть результат как можно скорее. Как назло, потеря веса происходит постепенно, и одна пробежка не приведет к моментальным результатам. УНИАН собрал несколько хитростей, которые помогут приблизиться к заветной мечте всего за неделю.

Планируйте режим питания

Чем тщательнее вы спланируете свое меню на день (а то и на неделю вперед), тем меньше вероятность внезапно свернуть в ближайший к работе фастфуд. Попробуйте отвести воскресенье под закупку продуктов на неделю вперед и готовку здоровых блюд. Часть из них вполне можно заморозить, разделив на порции и разложив по боксам. Внимая из морозилки эти полезные заготовки вечером, утром вы сможете взять с собой на работу готовый обед.

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Завтра обязательный

Завтрак — самый важный прием пищи. Именно от него зависит настроение, энергия и аппетит в течение всего дня. Цельное зерно, белки, полезные жиры после пробуждения помогут избежать появления волчьего аппетита к полудню. А съев небольшой десерт с утра, вы с легкостью откажитесь от него после работы.

Полезные снеки под рукой

Диетические снеки помогут контролировать голод в перерывах между основными приемами пищи. Если вы знаете, что сегодня из-за важного совещания вам придется пропустить обед, прихватите на работу полезный перекус. Например, это могут быть подготовленные дома ломтики овощей и фруктов. Чтобы не схватить шоколадный батончик на кассе, носите с собой в сумке батончики из сухофруктов. Пакетик с сухофруктами или не обжаренными орехами в бардачке автомобиля будет весьма кстати, если вы прочно застряли в пробке.

Пейте много воды

Истина, что называется «с бородой», но ее важность нельзя забывать. Необходимое количество воды поддерживает работу организма на высшем уровне, особенно, если пить с умом: стакан за полчаса до приема пищи поможет съесть меньше, стакан через 45 минут после еды улучшит метаболизм. А вот питье во время трапезы растворит желудочный сок и лишь замедлит переваривание.

Меньше соли

Соль — не сахар, и от нее, ясное дело, не толстеют. Однако именно содержащийся в ней натрий приводит к задержке жидкости в организме и вздутию живота. Излишек носит название «вес воды». Чтобы избавиться от него, сократите потребление соли. В чистом виде замените ее лимонным соком, добавляя его, например, в салаты. Не забывайте, что «белая смерть» входит в состав консервированных продуктов, соусов, сыров (причем, чем меньше в них процент жира, тем больше соли). В ресторанах просите официанта не солить блюда: вы можете сделать это сами за столом или не делать вовсе. Если сила привычки сильнее, выбирайте варианты с пониженным содержанием натрия.

Обед и ужин с овощей

Прежде чем приступить к основному блюду, съешьте овощной салат или легкий суп, например, минестроне или свекольник (крем супы, хоть и овощные, основаны на сливках и только кажутся легкими). Таким образом, вы наполните желудок полезной клетчаткой, что поможет съесть меньше карбонары или отложить хотя бы одну булочку бургера. Кроме того, если вы едите салат в начале, у вас меньше шансов «забыть» про него в конце.

Питайтесь дома

Домашняя стряпня гарантирует тотальный контроль над составом блюд. Заодно избавляет от беспокойства о скрытых калориях, которые нет-нет, да и проберутся даже в самые здоровые ресторанные блюда.

Откажитесь от белых продуктов

Кроме соли и сахара, это белый хлеб, картофель, жирные молочные продукты — краеугольный камень всех жаждущих похудеть (белки в этот список не входят). Отказаться от них на неделю не так уж сложно. В долгосрочной перспективе старайтесь употреблять белых по минимуму, заменяя разноцветными фруктами и овощами, цельным зерном, здоровыми протеинами и полезными жирами.

Диета на неделю

Если у тебя нет строгих сроков для потери веса, за результатами лучше не гнаться: чтобы потерять от 5 кг и больше, выбери диету на 2 недели. Чем больше у тебя лишнего веса, тем более долговременной диеты следует придерживаться. Диета на 4 недели, на 7 недель не только поможет потерять вес без вреда для здоровья, но и даст долговременный результат. В экстремальных условиях похудения организм наберет вес также быстро, как и потеряет его. Порой, жесткая недельная диета вообще не приносит ожидаемого результата, так как организм начинает делать запасы, предупреждая резкое голодание. Диета на 7 недель перестроит работу пищеварительной системы, поможет восстановить обмен веществ, да и просто выработает у тебя привычку питаться иначе.

7 недель и даже 4 недели очень сложно соблюдать жесткую диету. С непривычки возможны срывы, приступы обжорства, которые на фоне общего голодания наносят ощутимый вред. Поэтому диета на 3 недели и больше делает акцент не на сокращении объемов пищи, а на строгом режиме питания, на порциях (лучше есть часто и в небольших количествах), на правильном распределении энергетически богатой пищи в течение дня (утром – сложные углеводы, вечером – белки).