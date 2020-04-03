Минздрав сегодня отправит в регионы препарат для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19

В Минздраве подчеркивают, что не существует лекарств от коронавирусной болезни COVID-19, пациентам предоставляется симптоматическое лечение. В частности, «Плаквенил» применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 3 апреля в регионы будет отправлено более 2 тыс. упаковок «Плаквенила», который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, используемый при лечении пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19.

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Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1» 2 апреля вечером. «У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тыс. упаковок препарата. 2 тыс. 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с «УкрМедПостач», и уже завтра (3 апреля) лекарства поедут в области», - заявил Степанов.

Как добавил министр здравоохранения, «Плаквенил» - один из нескольких препаратов, который содержит действующее вещество гидроксихлорохин, применяемый при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями о поставках этого препарата. «На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов», - подчеркнул Степанов.

В общем, в Минздраве подчеркивают, что не существует лекарств от коронавирусной болезни COVID-19, пациентам предоставляется симптоматическое лечение. В частности, «Плаквенил» применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах COVID-19.

Также министерство замечает, что любое использование этого лекарственного средства в лечении COVID-19 считается использованием вне зарегистрированных показанийм - off-label (то есть при отсутствии такого утвержденного показания, как болезнь, вызванная COVID-19, в инструкции для медицинского применения). Препарат не рекомендуется покупать в аптеках без рецепта врача. Самолечение может быть опасным для здоровья людей.

Как сообщал УНИАН,в Украине по состоянию на 22:00 2 апреля числа инфицированных коронавирусом возросло до 897 человек, 22 человека умерли.