В оккупированном Луганске введен жесткий карантин

Запрещено пребывание в парках, на детских и спортивных площадках.

Оккупационная администрация боевиков «ЛНР» ввела на подконтрольных территориях жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщают «Новости Донбасса», на сайте «правительства» боевиков появилось сообщение с перечнем новых запретов.

Так, запрещено нахождение в парках, на детских и спортивных площадках.

Полностью приостановлено проведение всех досуговых, развлекательных, культурных мероприятий. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения людей.

Под запретом посещение локаций, предназначенных преимущественно для проведения развлекательных мероприятий, в том числе ночных клубов, дискотек, и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Запрещена работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун и других заведений, в которых услуги оказываются непосредственно во время присутствия клиента.

Также закрываются салоны красоты, в том числе косметические, СПА, массажные.

Это уже вторая волна запретов. Ранее оккупанты закрыли заведения общественного питания (выполняют заказы на вынос), перевели образовательные учреждения на дистанционное обучение, отменили льготы в общественном транспорте.

Напомним, 29 марта на оккупированной территории Луганской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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