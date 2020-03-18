Минздрав предоставил последние данные о случаях заражения COVID-19 в Украине

В частности, 10 случаев зарегистрированы в Черновицкой области (один - летальный), 3 - в Киевской, и один летальный в Житомирской.

По состоянию на утро 18 марта в Украине до сих пор зафиксировано 14 случаев инфекции COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил пресс-секретарь министра здравоохранения Артем Дехтяренко.

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По его словам, по состоянию на 10.30 в Украине зафиксированы 14 случаев инфекции COVID-19: десять Черновицкой области (один - летальный), 3 - в Киевской, и один летальный в Житомирской.

"Пациенты, инфекция у которых подтверждена, изолированы и находятся под меднаблюдением. Сейчас лицам, которые контактировали с инфицированными, рекомендована самоизоляция и над ними установлен медико-санитарный контроль", - добавил он.

Дехтяренко напомнил, что у первого инфицированного в Черновицкой области проведен тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

"Если повторный анализ, который состоится в течение нескольких следующих дней, покажет также отрицательный результат, то мы можем считать, что это первый случай выздоровления человека от коронавируса в Украине", - подытожил представитель главы Минздрава.

Как сообщал УНИАН, медики зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области.