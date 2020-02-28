На админгранице с Крымом проверяют температуру всех, кто едет на материковую Украину

Особое внимание пограничники обращают на граждан КНР и стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

С целью предотвращения занесения и распространения на территории Украины острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, пограничники Херсонского отряда осуществляют предварительный контроль состояния здоровья всех лиц, прибывающих на материковую часть страны.

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Об этом сообщается на странице Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы в Facebook.

«Такой контроль осуществляется в морских и авиационных пунктах пропуска через государственную границу, а также в контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом путем опроса граждан и скрининга с помощью пирометров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления лиц с признаками заболевания пограничники будут выводить их из общего потока и направлять в подразделения здравоохранения, с которыми уже налажено взаимодействие.

«Особое внимание мы обращаем на граждан КНР и стран, где зафиксированы международной организацией здравоохранения случаи заболевания коронавирусом», - рассказали пограничники.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Государственной пограничной службы и Министерства здравоохранения проводят температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины. В частности, он будет осуществляться для граждан, которые следуют в Украину из любой страны мира, как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе.