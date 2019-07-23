Супрун объяснила, почему не стоит варить варенье на зиму

Фрукты не стоит варить более 20 минут, говорит и.о. главы Минздрава.

Министерство здравоохранения Украины не советует варить варенье, а призывает подойти к заготовкам на зиму творчески, технически и с пользой для здоровья.

Ведь витамины, нутриенты и клетчатка нам нужны круглый год, а добавленные сахара, длительное стояние у плиты и ожоги — нет, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Что не так с вареньем?

"Классическое варенье содержит почти 50% сахара, в придачу к сахарам, присутствующих в ягодах или фруктах. Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это многовато, потому что 100 граммов варенья (а это на вид совсем немного) — половина оптимальной дневной нормы сахара. Также, чем длительней термическая обработка, тем меньше витаминов остается в еде. Фрукты не стоит варить более 20 минут", - пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Она также назвала альтернативы варенью: заморозка, сушка, приготовления пастилы.

Так, ягоды и фрукты перед заморозкой нужно помыть, возможно, перемолоть блендером и прогреть до 60-90 градусов на 1 минуту. Это воспрепятствует разрушению витаминов ферментами и лучше сохранит вкус. Особенно это уместно для заморозки персиков, слив, шелковицы и абрикосов. В морозилке должна быть достаточно низкая температура, чтобы фрукты быстро замораживались — не выше -10.

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"Если вы хотите сохранить ягоды целыми и против прогрева, то разложите их на противень и быстро заморозьте, а затем компактно упакуйте. Хранить можно в стеклянных банках, контейнерах для пищи, используемой таре из-под молочных продуктов или пакетах. Заморозка сохраняет почти три четверти биоактивных соединений ягод", - советует Супрун.

И.о. главы Минздрава добавила, что сушка хорошо подходит для яблок, груш, морелей (диких абрикосов), слив, малины, черники, вишен без косточек и смородины. Сушить следует в сушилке или электрической духовке, которую можно настроить на 50 градусов. Если вы сушите на солнце, позаботьтесь о защите фруктов от мух. Сушку храните в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах.

Пастила - это концентрированные фрукты: десерт довольно сладкий, но при этом богат на пектин, поэтому гликемический индекс его меньше, чем у конфет, а нутриентов значительно больше. Пастила может храниться до полугода в бумаге и закрытой таре.

Принцип приготовления такой пастилы: сделать богатое на пектин фруктово-ягодное пюре, довести его до кипения на 1 минуту, намазать тонким слоем на пергамент и высушить в духовке или сушилке, а потом свернуть и упаковать в пергамент.

"Делайте пастилу из яблок, груш, абрикосов или айвы или сочетайте их с малиной, ежевикой, смородиной или вишней. Из одних только вишен или слив также можно сделать пастилу, но стоит ее “загустить” какао", - рассказала Супрун.