Землю накроет мощнейшая магнитная буря: как уберечься
В пятницу, 28 июня, на Землю обрушится мощнейшая в этом месяце магнитная буря. Она принесет метеозависимым людям головные боли, слабость, сонливость и снижение работоспособности.
Приближение метеоудара можно будет ощутить уже в четверг, 27 июня, сегодня ожидаются первые магнитные колебания приближающейся магнитной бури.
Симптомы при магнитных бурях
- бессоница либо же сонливость;
- ухудшение самочувствия без видимых на то причин;
- раздражительность;
- рассеянность;
- головная боль;
- скачки давления;
- апатия.
Магнитная буря: как уберечься от воздействия
Врачи советуют подготовиться заранее к магнитным бурям, ведь у многих в дни геомагнитных всплесков может резко ухудшиться самочувствие.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь:
- откажитесь от вредной пищи, не переедайте, налегайте на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу;
- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь;
Читайте такжеУкраину ждет сильный метеоудар: названа дата
- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;
- все сложные задачи отложите на потом, это поможет сохранить эмоциональный баланс;
- не забывайте, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;
- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;
- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;
- постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами;
- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.