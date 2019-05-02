Гослекслужба будет снимать все проверки на камеру
Инспекторы территориальных органов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками будут фиксировать свою работу на видеорегистратор.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины. Такая система запускается в Киеве в тестовом режиме с мая 2019 года. Затем нововведение распространится по всей Украине, это позволит сделать проверки более прозрачными.
Камера будет зафиксирована на груди инспектора и не будет мешать его работе. Более того, регистраторы будут оснащены GPS-трекерами.
Планируется, что до конца года проверки Гослекслужбы будут фиксироваться на видео во всех областях Украины.
Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".