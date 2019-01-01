Как избежать похмелья после праздников - советы Супрун

Заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно, говорит Супрун.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала один из распространенных лайфхаков, чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения в праздничный период — съесть горсть активированного угля перед тем, как пить, или уже после употребления алкоголя.

Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь, может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого эффекта не существует, писала Супрун на своей странице в Facebook.

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"Есть небольшое клиническое исследование, что наоборот указывает на отсутствие какого-либо эффекта. Участники исследования дважды употребляли одинаковую дозу этанола. Перед вторым вместе они приняли 24 таблетки (2 блистера) активированного угля. Интересно, что после употребления активированного угля концентрация алкоголя в крови осталась такая же, как и без него. То есть по сути употребление угля ничего не меняет", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Это, по ее словам, происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, да и вообще уголь его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.

Есть более действенные способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя, говорит Супрун:

1. Пейте воду. Алкоголь имеет мочегонный эффект, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Это поможет избежать дегидратации и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя.

2. Не пейте алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма. И справляется с этим лучше белковой.

3. Старайтесь не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть. Лучше соедините алкоголь с фруктовыми соками или водой.

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