Пользователи могут опробовать Iron Harvest и Naraka: Bladepoint.

Сервис Steam решил порадовать пользователей временно бесплатными играми и распродажами известных хитов. До 22 августа все желающие могут опробовать сразу четыре знаменитых проекта. Список включает Iron Harvest, Naraka: Bladepoint, The Elder Scrolls Online и Enter the Gungeon.

Что касается распродаж, то покупателям со скидками доступны игры Bethesda Softworks. Deathloop, The Elder Scrolls V: Skyrim, Doom, The Evil Within 2 и другие признанные хиты подешевели на 60-80 %. Акции также действуют на кооперативный шутер Outriders и сложный платформер Cuphead.

Подробнее о временно бесплатных играх в Steam

The Elder Scrolls Online — это традиционная MMORPG во вселенной "Древних свитков". Пользователям предстоит создать персонажа, прокачивать его, выполнять задания и участвовать в разнообразных активностях.

Naraka: Bladepoint выступает в условном жанре королевских битв. Ее главные особенности — возможность применять акробатические способности и бои с использованием холодного оружия.

Iron Harvest — это стратегия в реальном времени в антураже дизельпанка. Пользователям предложат окунуться в альтернативную вселенную 1920-х годов, где государства воюют с использованием паровых машин.

Enter the Gungeon представляет собой изометрический экшен, где пользователям предстоит проходить уровни подземелья, прокачиваться и участвовать в скоростных драках.

