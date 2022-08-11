В случае использования VPN в сетевых проектах сильно вырастает пинг.

В Туркменистане продолжается волна блокировок интернет-ресурсов и сервисов. На этот раз под раздачу попал самый популярный игровой магазин Steam, который перестал запускаться на территории государства.

Пользователи в Сети сообщили, что сервис больше невозможно использовать. Без применения VPN не удастся официально развлекаться даже в условно-бесплатных проектах, например, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

При этом держать постоянно включенным VPN для любителей сетевых игр тоже не вариант. Пинг становится слишком высоким, и о комфортных матчах можно забыть. Для запуска одиночных проектов, купленных в Steam, VPN все еще подходит.

Ранее пользователи из Туркменистана тоже испытывали проблемы с подключением к сервису. Однако тогда было достаточно включить VPN, чтобы зайти в магазин. Далее все работало без смены IP.

Напомним, в середине июля в Туркменистане прокатилась волна блокировок. Под запрет попали сервисы иностранных банков, платежные системы, магазины с приложениями и играми. Видимо, теперь к общему списку добавился и Steam.

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