Он одолел все Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

Стримеры часто устраивают себе испытания в играх, чтобы развлечь аудиторию. В этом плане особенно преуспел The Happy Hob, который всегда пытается ставить странные рекорды. На днях он отметился одним из них — прошел подряд все части Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice без получения урона. Те, кто хотя бы раз запускал упомянутые игры, понимают, насколько сложно выполнить такое испытание.

Как передает портал GameRant, стример уже делал похожий забег. Незадолго до выхода Sekiro: Shadows Die Twice он прошел подряд пять игр японской студии FromSoftware без получения урона. Затем энтузиаст принялся тренироваться, чтобы обновить свое достижение и одолеть шесть проектов. На это The Happy Hob потребовалось 2,5 года. Такой долгий срок объясняется сложностью Sekiro: Shadows Die Twice, которая отличается от остальных игр из списка. В ней реализована другая боевая система, где основная роль отводится парированиям, а также присутствует много необычных врагов. Одолеть ее без урона — это невероятно трудная задача.

Для того, чтобы завершить забег, The Happy Hob понадобилось:

Досконально изучить поведение каждого противника: паттерны атак, слабые места и так далее.

Тщательно обследовать уровни на предмет секретов и ловушек, которыми усыпаны все игры FromSoftware.

Последним проектом в списке стримера стала Dark Souls II. Радость The Happy Hob после убийства финального босса Нашандры можно посмотреть в ролике выше.

Автор: Назар Степорук