Геймдиректор Moon Studios считает, что CDPR давала пустые обещания, рекламируя игру.

Сооснователь и геймдиректор Moon Studios (Ori and the Blind Forest), Томас Малер, обвинил авторов Cyberpunk 2077 и создателей No Man’s Sky во лжи. Он считает, что, рекламируя свои игры, эти разработчики давали пустые обещания и обманывали геймеров.

Как заявил Малер на форуме ResetEra, все началось еще с Питера Молинье – создателя Populous, Dungeon Keeper, Fable и других игр. Вместо того чтобы рассказывать о своей игре, он говорил о том, какой эта игры могла бы быть. Потом Малер переключился на Шона Мюррея, который раздал много пустых обещаний до релиза своей игры No Man’s Sky.

"Мюррей очевидно учился у Молинье. Еще за несколько дней до выхода No Man's Sky он разрекламировал многопользовательский режим, которого даже не существовало. И был счастлив, убедив всех, что No Man's Sky – это такой Minecraft в космосе, где можно делать буквально все, что захочешь", – написал геймдиректор Moon Studios.

Малер отметил, что после своего релиза No Man’s Sky получил много негативных отзывов, так как люди увидели, что эта игра не была похожа на ту, которую всем рекламировали разработчики. Однако спустя несколько лет авторы выпустили много обновлений, улучшив игру. В итоге No Man’s Sky засыпали наградами, и забыли про изначальную ложь авторов.

И похожая ситуация произошла с Cyberpunk 2077. Малер считает, что PR-отдел CDPR применил все то, что до этого делали Молинье и Мюррей – они пообещали, что в игре можно будет делать все.

"Игроки поверили, что это научно-фантастическая GTA с видом от первого лица. Каждый ролик, выпущенный CDPR, был тщательно обработан, чтобы создать у фанатов такое впечатление. И это привело к сенсационным 8 миллионам предзаказов. Но на релизе продукт оказался лишь частью того, что они рекламировали. Игра с трудом работала на консолях, на которых должна была работать "на удивление хорошо", – припомнил Малер цитату самих CDPR.

Разработчик считает, что эти три примера наглядно показывают, как игроков выставляют дураками. При этом есть много людей, которых Cyberpunk 2077 устраивает в таком виде. Однако по мнению Малера, вопрос не в том, нравиться игра или нет. Дело в том, что студии не должны продавать особенности, которых не существует в их игре.

Напомним, что Cyberpunk 2077 ругали не только за технические проблемы на консолях прошлого поколения:

Из игры еще до релиза разработчики вырезали несколько фич, о которых заявляли ранее – это метро, кастомизация автомобилей, ролики от третьего лица и многое другое.

Кроме того, есть функции, которые работают не так, как заявляли авторы. К примеру, журналисты обнаружили, что 98% реплик в игре никак не влияют на развитие сюжета или исход заданий. А пользователи форума Reddit рассказали, что около 30 способностей персонажа не стоит прокачивать, так как это ни на что не влияет.

Автор: Сергей Коршунов