Самое худшее, что всё это было незадолго до релиза.

Bethesda всегда отличалась вниманием к мелочам, делая свои миры живыми и наполненными неожиданными деталями. Бывший продюсер студии Джефф Гарднер, проработавший там 15 лет, рассказал, что после выполнения основных задач разработчики могли "добавлять прикольные штуки" в игру.

Но такие эксперименты иногда приводили к катастрофическим последствиям. Одна из самых забавных проблем в Skyrim была связана с бабочками. Разработчики придумали систему с которой насекомые чувствовали запах цветов в инвентаре игрока и начинали его преследовать.

В итоге игра начала тормозить, и только спустя часы поисков удалось выяснить, что причиной были эти самые бабочки. Движок постоянно проверял инвентарь игрока, а затем просчитывал поведение каждой бабочки в мире, что дико нагружало процессор.

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Но бабочки - это ещё цветочки. Настоящий ад начался, когда художник Марк Тир добавил муравьёв. По ошибке он сделал так, что они отбрасывали динамические тени. Проблема в том, что в то время отрисовка теней была самой дорогой операцией для движка.В результате тысячи едва заметных муравьёв буквально убивали FPS, превращая игру в слайд-шоу. Skyrim становился неиграбельным просто потому, что где-то на экране ползали невидимые муравьи.

Несмотря на такие казусы, Гарднер с теплотой вспоминает работу в Bethesda. Он говорит, что благодаря коммерческому успеху студия имела почти полную свободу, а руководство Zenimax не вмешивалось в процесс, если доверяло команде.

Ранее мы рассказывали, что инсайдер раскрыл первые детали о The Elder Scrolls 6 и назвал дату, когда Bethesda впервые покажет игру.

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