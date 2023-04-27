Речь идет о критике со стороны прессы.

Перед премьерой анимационный фильм "Супербратья Марио в кино" получил не самые лестные отзывы от прессы. На Metacritic красовалась оценка всего 46 баллов. Однако продюсер, игровой директор и гемдизайнер Сигеру Миямото считает, что критика позволила картине добиться успеха.

Соответствующее заявление руководитель сделал во время недавнего выступления перед японской прессой. Он сказал: "Хотя многие зарубежные критики дали фильму относительно низкие оценки, я думаю, что это также способствовало его известности и популярности. У меня были определенные ожидания, что этот фильм также будет хорошо продаваться [как Super Nintendo World], но я был очень удивлен, что он превзошел все мои ожидания, когда наконец вышел на экраны".

Плохая пресса действительно может стать обратным триггер и вызвать желание ознакомиться с произведением. Вероятно, в случае с новым анимационным фильмом про Марио сработал именно такой эффект.

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Сейчас "Супербратья Марио в кино" имеет все те же 46 баллов на Metacritic после 52 рецензий и рейтинг свежести 59% на Rotten Tomatoes. А вот зрителям лента понравилась гораздо больше. Пользовательский рейтинг на двух сайтах составляет 8,7 балла и 96% соответственно.

"Супербратья Марио в кино" — основные подробности

За производство мультфильма отвечала студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой в очередной раз должен спасти Грибное королевство.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоялась 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

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