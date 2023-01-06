Пользователи из Украины раскритиковали студию Supergiant Games.

Hades II оказалась в центре скандала. Студия Supergiant Games объявила, что в ее ожидаемой игре появится российский язык. Это возмутило украинских пользователей, которым не понравилось наличие локализации государства-агрессора. При этом переводить проект на соловьиную разработчики изначально не собирались. Однако теперь они изменили свое решение.

Скандал развивался в течение суток. Сначала разработчики опубликовали на официальном аккаунте в Twitter пост о поиске переводчиков. Supergiant Games требовались знатоки французского, итальянского, немецкого, испанского, польского, корейского, упрощенного китайского, бразильского португальского и российского языков.

Наличие последнего возмутило украинцев. Они начали оставлять гневные комментарии под публикацией в Twitter. Многие пользователи спрашивали, как в текущей ситуации можно добавлять язык страны-террориста, при этом игнорируя украинский.

Видео дня

Спустя примерно десять часов Supergiant Games опубликовала второй пост о поиске переводчиков. Студия объявила, что Hades II также переведут, на китайский традиционный, турецкий, грецкий и украинский языки. При этом российский из игры убирать не собираются. Он по-прежнему значится в перечне локализаций.

Hades II — основные подробности

Главной героиней игры станет Мелиноя, сестра протагониста первой части Загрея. Она будет охотиться на титана Кроноса, повелителя времени. А помогать дочери Аида будут олимпийские боги.

Проект во многом вдохновлен тематикой колдовства, Подземного царства и всего таинственного. Одной из центральных фигур в сиквеле станет Геката, богиня чар и призраков.

В игре будет большой мир, много умений и экипировки, новые испытания и прочее. По концепции Hades II наследует оригинал.

Игра сначала выйдет в раннем доступе Steam и Epic Games Store в 2023 году, точная дата пока не сообщается.

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