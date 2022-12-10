Игра вдохновлена тематикой колдовства.

Анонс Hades II стал одной из главных неожиданностей на The Game Awards 2022. В рамках мероприятия студия Supergiant Games показала первый трейлер с геймплейными кадрами, а затем разработчики опубликовали на сайте основные подробности игры.

Главной героиней сиквела станет Мелиноя. Она упоминается в орфических гимнах, как хтоническая нимфа или богиня луны. Однако разработчики адаптировали образ из мифов под Hades II. В игре Мелиноя — это дочь Аида и сестра Загрея, главного героя первой части.

Девушка описывается, как "бессмертная ведьма и колдунья с мощными магическими способностями". Согласно греческой мифологии, главная героиня связана с Персефоной и Гекатой, богиней чар, призраков, границ Подземного царства и всего таинственного. Разработчики решили отразить это и в игре.

В первом трейлере показано сражение Мелинои с боссом. Последний представляет собой воплощение Гекаты. Богиня стала одной из центральных личностей в Hades 2 и источником вдохновения для Supergiant Games. А тематика колдовства и загадочности лежит в основе сюжета и атмосферы сиквела.

Мелиною в игре озвучила Джуди Элис Ли, а Гекату — Амелия Тайлер. Их голоса можно услышать в первом трейлере. В Hades II также появятся Морос, дух надвигающейся гибели, Аполлон, бог света, и Немезида, владычица мести. Еще одним из персонажей станет "бледная тень" Дора, которая может оказаться Пандорой.

Роль главного злодея в сиквеле, несмотря на бой Мелинои с Гекатой, отведена титану Кроносу. Повелитель времени, отец Зевса, Посейдона и Аида сбежал из своего заточения и собирается развязать войну против божественного пантеона. Главная героиня должна сразить антагониста при помощи "всей мощи Олимпа".

Другие подробности Hades II

Supergiant пообещала реализовать "больший и более глубокий мир" по сравнению с первой частью. Пользователи смогут выйти за рамки Подземного царства.

Сюжет развивается, как в Hades. После каждого успеха или неудачи пользователям будет порционно выдаваться история.

Для понимания сиквела не обязательно проходить первую часть, однако игры все же тесно связаны.

Пользователей ждут новые локации, испытания и возможности для прокачки. Мир будет, как и прежде, генерироваться случайным образом во время каждого забега.

Hades II отсылает к временам зарождения колдовства в мифах, поэтому его применение Мелиноей подано особым способом.

Разработка сиквела началась в апреле 2021 года, над проектом трудятся 20 человек.

Игра сначала выйдет в раннем доступе Steam и Epic Games Store, дата пока не сообщается.

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