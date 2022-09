Сообщается, что игра не появится на PlayStation 4 и Xbox One.

Том Хендерсон продолжает делиться надежными инсайдерскими сведениями о разных играх благодаря своим обширным связям в индустрии. На этот раз он опубликовал порцию деталей о следующей части гоночной серии Need for Speed. Информатор сообщил о платформах, на которых появится проект, и сроках полноценного анонса.

Хендерсон выложил все подробности в заметке на своем сайте Insider Gaming.

По словам инсайдера, следующую Need for Speed планировали полноценно представить еще в июле, однако сроки сначала сместились на август, а теперь — на сентябрь. Причин задержки анонса инсайдер не знает, но он уверен, что дебютная демонстрация состоится уже совсем скоро.

Источники Хендерсона отдельно рассказали о целевых платформах новой Need for Speed. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, а вот пользователи PS4 и Xbox One остались на обочине. Почему проект не появится на консолях прошлого поколения, точно неизвестно. Но можно предположить, что Criterion Games банально не успевает, ведь студия ранее помогала доделывать Battlefield 2042.

Новая Need for Speed — основные подробности

По информации инсайдера Тома Хендерсона и редактора VentureBeat Джеффа Грабба, игра обладает уникальным визуальным стилем. В нем смешиваются фотореалистичная графика и анимационные элементы.

Дизайн персонажей отсылает к мультсериалу "Гетто", который выходил с 2005-го по 2014 год.

Важной особенностью новой Need for Speed станут "Встречи". Игроки смогут сталкиваться на глобальной карте и организовывать гонки.

В проекте стараются реализовать оригинальные трассы. Например, на одной из них движется большой поезд.

Хендерсон слышал, что игра называется Need for Speed: Unbound, но это может быть рабочий вариант.

