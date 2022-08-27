На видео демонстрируются визуальные эффекты в рисованной стилистике.

Полноценный анонс Need for Speed все еще не состоялся, хотя разработка игры уже давно не секрет. Более того, Electronic Arts и Criterion Games даже планируют выпустить гоночный проект до конца текущего года. А пока создатели хранят молчание, фанаты довольствуются утечками. Недавно в интернет слили небольшой геймплейный фрагмент из игры.

Короткое видео демонстрирует, как пользователь за рулем автомобиля Chevrolet Bel Air врезается в каменное кольцо. Видимо, водитель пытался проскочить через него, но ударился в нижнюю часть и застрял.

Ролик хоть и длится три секунды, однако дает некую важную информацию. Во время аварии на экране появляются рисованные визуальные эффекты в духе аниме. Ранее о них сообщали инсайдеры, и они оказались правы. А что касается каменного кольца, то это, судя по мини-карте, дополнительная активность в открытом мире.

Відео дня:

Напомним, редактор VentureBeat Джефф Грабб рассказал, что анонс и релиз новой Need for Speed отложили на месяц. Теперь ее впервые представят в сентябре-октябре, а релиз состоится в декабре. Ранее поступала информация о запуске гоночного проекта 4 ноября.

Новая Need for Speed — основные подробности

По информации инсайдера Тома Хендерсона и редактора VentureBeat Джеффа Грабба, игра обладает уникальным визуальным стилем. В нем смешиваются фотореалистичная графика и анимационные элементы.

Дизайн персонажей отсылает к мультсериалу "Гетто", который выходил с 2005-го по 2014 год.

Важной особенностью новой Need for Speed станут "Встречи". Игроки смогут сталкиваться на глобальной карте и организовывать гонки.

В проекте стараются реализовать оригинальные трассы. Например, на одной из них движется большой поезд.

Хендерсон слышал, что игра называется Need for Speed: Unbound, но это может быть рабочий вариант.

Вас также могут заинтересовать новости: