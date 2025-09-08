Хотя, конечно, оставшиеся игроки Dark Ages были поражены от наплыва новичков.

Редко когда заброшенные MMORPG получают второй шанс, но сейчас такое случилось с Dark Ages, изометрической фентези MMO, вышедшей в 1999 году. Ютубер Bind решил провести месяц в мертвой игре и неожиданно вернул её к жизни.

Видео "I Spent 30 Days in a Dead MMO (and it was amazing)" собрало почти 4 миллион просмотров. На глазах зрителей автор столкнулся с удивительно дружелюбным сообществом, которое сначала даже не поверило, что новичок пришёл в игру спустя столько лет.

Эксперимент привёл к тому, что в Dark Ages хлынул поток новых и вернувшихся игроков, города ожили, а для самого Bind устроили праздничное мероприятие.

Сама Dark Ages всегда выделялась тем, что практически полностью управлялась игроками - от экономики и политики до организации праздников и даже применения законов.

У некоторых пользователей была власть сажать нарушителей в тюрьму или стирать персонажей. Но к моменту эксперимента в игре оставалось лишь несколько активных фанатов, а разработчики из Kru Interactive давно перестали уделять ей внимание.

Но после видео студия Kru Interactive вернулась к проекту и даже поблагодарила блогера в комментариях: "Вы разожгли огонь, который никогда не угасал, теперь он горит ярче, чем когда-либо. Ходят слухи, что сообщество просит увековечить вас в игре. Мы над этим работаем".

