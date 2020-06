Bioshock, Mass Effect 2 и Deus Ex: Илон Маск рассказал о своих любимых играх

Оказалось, что Маск играет на ПК.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, какие игры ему нравятся.

Читайте такжеВ Total War: Warhammer II появится персонаж, названный в честь Генри Кавилла

В диалоге с одним из пользователей твиттера изобретатель поделился, что любит играть в Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Saints Row IV.

Другой пользователь сказал, что Маску просто необходимо поиграть в The Last of Us. В ответ изобретатель отметил, что играет на ПК, поэтому пропускает игры, которые выходят только на консолях, однако пообещал сыграть в тайтл Naughty Dog позже.

Напомним, The Last of Us Part II возглавила топ розничных продаж в Британии. Экшн от Naughty Dog на 40% обогнал предыдущего рекордсмена по самому успешному старту – Animal Crossing: New Horizons. Таким образом вторая часть The Last of Us стала самой быстро продаваемой игрой на физических носителях в 2020 году.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram