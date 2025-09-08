Единственные, кого не позвали работать над сериалом, - это создатели игры, написал Кристиан Дивайн.

Amazon готовит сериал по Life is Strange, но, как оказалось, без участия тех, кто придумал саму игру, и оригинальные разработчики недовольны этим.

Один из сценаристов оригинала Кристиан Дивайн написал об этом в X: "Единственные люди, которые не вовлечены - это создатели".

В комментариях под постом фанаты написали, что им грустно видеть, как игру "доят", а некоторые указали, что даже рады этому факту, ведь они всё ещё разочарованы Life is Strange 2, последней частью серии, которую делали оригинальные авторы.

Проектом заведует Чарли Ковелл - автор сериала "Конец ***го мира". Она же выступает шоураннером и исполнительным продюсером. В создании участвуют Square Enix, Story Kitchen и продюсерская компания Марго Робби LuckyChap.

Синопсис пока что повторяет оригинальную игру: студентка-фотограф Макс получает способность отматывать время назад после того, как спасает подругу детства Хлою. Вместе они пытаются разобраться в исчезновении однокурсницы Рейчел и постепенно натыкаются на мрачные тайны своего городка.

Ранее разработчица Life is Strange заявила, что новая игра серии выйдет уже в следующем году. Deck Nine заключила контракт со Square Enix на 2 игры, но дела у студии сейчас плачевные, делится бывшая сотрудница.

