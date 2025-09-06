Amazon готовит сериал по игре Life is Strange. Экранизацией займётся Prime Video, а шоураннером станет Чарли Ковелл, создатель "Конца ***го мира". В работе участвуют Square Enix, Amazon MGM Studios, Story Kitchen, а также продюсерская компания LuckyChap, основанная Марго Робби.
В интервью Variety Ковелл призналась, что давно является фанатом оригинальной игры и с энтузиазмом берётся за адаптацию: "Для меня огромная честь переносить Life is Strange на экраны. Я не могу дождаться момента, когда смогу рассказать историю Макс и Хлои как игрокам, так и новой аудитории".
Сериал расскажет о студентке факультета фотографии Макс, которая, спасая свою подругу детства Хлою, неожиданно получает способность перематывать время. Вместе они начинают расследовать исчезновение Рэйчел, лучшей подруги Хлои.
Оригинальная игра Life is Strange вышла в 2015 году и быстро обрела культовый статус. Она породила несколько продолжений, а последняя часть, Life is Strange: Double Exposure, вышла в 2024 году.
Ранее разработчица Life is Strange заявила, что новая игра серии выйдет уже в следующем году. Deck Nine заключила контракт со Square Enix на 2 игры, но дела у студии сейчас плачевные, делится бывшая сотрудница.