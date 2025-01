Microsoft не знает, что делать с эксклюзивами, считает Джез Корден.

Джез Корден из Windows Central считает, что грядущий год обещает стать для Xbox одним из самых насыщенных по количеству новых игр и контента. Уже 23 января Microsoft проведёт презентацию Developer Direct, где собирается продемонстрировать несколько проектов, в том числе DOOM: The Dark Ages и South of Midnight.

По данным Кордена, Microsoft стремится расширить аудиторию и активнее переносить свои проекты на другие платформы, в частности, на Playstation 5 и ещё официально не представленную Nintendo Switch 2.

Ранее среди возможных кроссплатформенных релизов фигурировали Microsoft Flight Simulator 2024 и сборник Halo: The Master Chief Collection. Теперь Корден принёс информацию, что Hellblade 2, Age of Mythology и даже Gears of War: Ultimate Edition тоже могут добраться до PS5 уже в текущем году.

В то же время сам Xbox сталкивается с вопросом, что будет с эксклюзивами. Если основные внутренние студии Microsoft массово начнут выпускать свои игры на других платформах, сократится ли стимул покупать именно консоль Xbox?

По мнению Кордена, компания пытается компенсировать это ситуацией, когда большая часть новых игр выходит сначала на Xbox и Windows, а уже затем на другие системы. Технологии облачного гейминга и подписка Game Pass призваны укрепить конкурентные преимущества, однако пока не стали тем супердвигателем, на который рассчитывали многие.

Ещё один важный момент - сотрудничество с другими издателями. С одной стороны, уже известно, что Call of Duty продолжит выходить на разных платформах, а в планах Microsoft выпустить ещё больше игр от своих внутренних студий в новом формате игр-сервисов с регулярными обновлениями. С другой стороны, перед разработчиками встаёт вопрос, как эффективно использовать многочисленные внутренние ресурсы корпорации и при этом сохранить уникальность бренда Xbox.

Если даже половина перечисленных проектов воплотится в жизнь, у Microsoft может получиться самый продуктивный год за всю историю Xbox. Однако окончательную точку в этих планах поставит время: компании ещё предстоит доказать, что мультиплатформенная стратегия принесёт больше пользы, чем рисков, и что консоли Xbox останутся востребованными у самых разных игроков.

