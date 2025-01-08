Game Pass негативно повлиял на Hellblade 2, Indiana Jones and The Great Circle и даже Starfield.

Журналист Кристофер Дринг недавно поделился наблюдениями о влиянии подписочных сервисов на продажи проектов на Xbox.

По его словам, выход в Game Pass действительно открывает новые возможности для разработчиков, однако может обернуться серьёзными потерями по прямым продажам:

"По некоторым данным, игры, выходящие в Game Pass, могут потерять около 80 % от ожидаемых продаж на Xbox. Это та цифра, о которой говорят. Если это крупный мейнстримовый релиз, то меньше, но в целом... посмотрите, как низко в чартах оказалась Hellblade 2. Или куда делсяь Индиана Джонс. Или даже Starfield. Game Pass явно повредил продажам этих игр на Xbox."

Впрочем, журналист отметил, что при условии мультиплатформенного релиза картина может выровняться: благодаря аудитории, набранной на Xbox, игра приобретает дополнительную узнаваемость и тем самым поднимает продажи на других платформах. По словам Дринга, подобная стратегия особенно оправдывает себя в условиях, когда авторы стремятся привлечь внимание к проекту в конкурентной среде:

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Ярким примером влияния Game Pass стал релиз Call of Duty: Black Ops 6 в 2024 году, это первая часть серии, попавшая в подписку в день релиза. Как только шутер стал доступен подписчикам, сервис поставил рекорд по количеству новых пользователей за один день. Такая реакция рынка ещё раз подтвердила, что подписочные модели способны привлечь к проекту колоссальное внимание в сжатые сроки, но вместе с тем заставляют авторов искать баланс между широкой аудиторией и классическими продажами по полной цене.

Ранее другой инсайдер сообщал, что новая консоль Xbox выйдет уже в 2026 году и будет называться Xbox Prime.

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