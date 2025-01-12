Но самое важное для корпорации, что игры для новой консоли не попали в сеть.

В последнее время участились всевозможные сливы и утечки будущей преемницы портативки от Nintendo - Nintendo Switch 2. Компания долго хранила молчание, но на днях дала первый официальный комментарий по этому поводу.

Бывший директор маркетинга подразделения Nintendo в Америке Кит Эллис записал небольшой ролик по этому поводу. По его словам, большая N всегда строит планы на долгосрочную перспективу, поэтому компания заранее сообщила, что представит консоль к концу финансового года, то есть к марту. Но утечки подтолкнули Nintendo запланировать анонс портативки на более раннюю дату, по слухам, это может быть январь.

Эллис замечает, что Nintendo не нравится сложившаяся ситуация, им некомфортно. Но всё это пройдёт, как только произойдёт официальный анонс Nintendo Switch 2:

Видео дня

"Сейчас для них не самое лучшее время, им некомфортно, им не нравится то, что происходит. Но как только они анонсируют новую консоль, покажут игры, начнут действовать и делиться информацией... многое из этого останется в прошлом"

Однако Эллис подчеркнул, что самое главное для компании - то, что игры для Switch 2 так и не попали в сеть. Но об этом Nintendo не стоит переживать, по словам Эллиса эксклюзивы студии не покинут завод в Китае.

Ранее мы рассказывали, что по слухам, на Nintendo Switch 2 могут выйти Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo: Master Chief Collection.

Вас также могут заинтересовать новости: