Том Холланд, известный по роли Человека-паука посетит церемонию награждения за главные достижения игровой индустрии The Game Awards 2020. Мероприятие пройдет в Голливуде 10 декабря.
Актер станет приглашенным гостем и представит одну из номинаций, сообщил в Твиттере организатор премии The Game Awards Джефф Кили.
Холланд уже неоднократно признавался в любви к видеоиграм. Заключительную часть серии приключенческих экшенов Uncharted 4: A Thief's End он назвал своей любимой игрой. Позже именно он сыграл главного героя в экранизации этой франшизы.
Поклонники ожидают, что на церемонии The Game Awards 2020 Холланд появится не случайно, и помимо номинации он может представить дебютный трейлер ленты по мотивам Uncharted.
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте премии.
О фильме Uncharted
- Фильм снят по мотивам одноименной серии игр, но в отличие от оригинала больше рассказывает о юности охотника за сокровищами Нейтана Дрейка.
- Вместе с Холландом в картине снялся Марк Уолберг – он исполнил роль Виктора Салливана, неизменного наставника главного героя.
- В актерском составе также значится Антонио Бандерас, однако его роль создатели не раскрывают, несмотря на то, что съемки ленты уже окончены.
- Из-за локдауна, связанного с пандемией COVID-19, премьеру экранизации было решено перенести на 8 октября 2021 года.