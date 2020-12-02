Звезда "Человека-паука" и экранизации игры Uncharted представит одну из номинаций.

Том Холланд, известный по роли Человека-паука посетит церемонию награждения за главные достижения игровой индустрии The Game Awards 2020. Мероприятие пройдет в Голливуде 10 декабря.

Актер станет приглашенным гостем и представит одну из номинаций, сообщил в Твиттере организатор премии The Game Awards Джефф Кили.

Холланд уже неоднократно признавался в любви к видеоиграм. Заключительную часть серии приключенческих экшенов Uncharted 4: A Thief's End он назвал своей любимой игрой. Позже именно он сыграл главного героя в экранизации этой франшизы.

Поклонники ожидают, что на церемонии The Game Awards 2020 Холланд появится не случайно, и помимо номинации он может представить дебютный трейлер ленты по мотивам Uncharted.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте премии.

О фильме Uncharted

Фильм снят по мотивам одноименной серии игр, но в отличие от оригинала больше рассказывает о юности охотника за сокровищами Нейтана Дрейка.

Вместе с Холландом в картине снялся Марк Уолберг – он исполнил роль Виктора Салливана, неизменного наставника главного героя.

В актерском составе также значится Антонио Бандерас, однако его роль создатели не раскрывают, несмотря на то, что съемки ленты уже окончены.

Из-за локдауна, связанного с пандемией COVID-19, премьеру экранизации было решено перенести на 8 октября 2021 года.

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Автор: Сергей Коршунов