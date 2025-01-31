Главная игра Xbox Series на релизе, Forza Horizon 5, доберётся до PS5.

Microsoft анонсировала релиз Forza Horizon 5 на Playstation 5. Гоночная игра появится на консоли Sony весной 2025 года, но точная дата пока не объявлена.

За порт отвечает студия Panic Button при поддержке Turn 10 Studios и Playground Games. Версия для PS5 будет включать весь контент, доступный на ПК и Xbox, а также поддержку кроссплатформенной игры между всеми платформами.

Страница Forza Horizon 5 уже появилась в PlayStation Store, и игру можно добавить в список желаемого.

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Разработчики также анонсировали бесплатное обновление Horizon Realms, которое выйдет одновременно на всех платформах. В нём игроки смогут исследовать подборку любимых миров Evolving Worlds.

Forza Horizon 5 впервые вышла на ПК, Xbox Series и Xbox One в ноябре 2021 года. Критики тепло встретили игру, поставив ей 92 балла из 100 на Metacritic.

Ранее мы рассказывали, что эксклюзив Playstation 5 Rise of the Ronin выйдет на ПК в марте этого года. С момента релиза игры на консоли прошло чуть больше полугода.

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