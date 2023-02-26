Для проекта выпустили новую модификацию.

Для большинства масштабных игр фанаты регулярно выпускают разнообразные модификации. Рекордсменом в этом плане стала The Elder Scrolls V: Skyrim, но для Cyberpunk 2077 тоже нередко выходят всякие моды. Недавно один из энтузиастов создал проект, который добавил в экшен-RPG CD Projekt RED элементы выживания.

Творение под названием Survival System разработал автор под псевдонимом DiCrash. После установки модификации игрокам в Cyberpunk 2077 придется есть, пить и отдыхать. Сытость, жажда и усталость отображаются тремя полосками в игровом интерфейсе. Если не поддерживать показатели на должном уровне, главный герой Ви начнет страдать от отрицательных эффектов.

Мод не заставляет концентрироваться на элементах выживания, а лишь вводит дополнительные механики, которые мотивируют чаще использовать еду и напитки. Последних в Cyberpunk 2077 предостаточно, но практического толка от их применения мало. Survival System не слишком сурово обходится с пользователями. Сытость и прочие показатели снижаются медленно, а персонаж не умирает, если они падают до нуля.

Видео дня

Модификацию можно скачать на сайте Nexus Mods после предварительной регистрации. На текущий момент Survival System не совместима с другими фанатскими творениями, например, анимациями поедания пищи. Однако это изменится в будущих обновлениях, что подтвердил DiCrash.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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