С точки зрения бюджета, это самое большое расширение в истории студии CD Projekt RED.

Польская студия CD Projekt RED продолжает делиться крупицами информации о дополнении Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. Недавно компания рассказала, что это будет самое большое расширение в истории CDPR. Правда, заявление касалось бюджета разработки, а не фактического масштаба.

Соответствующими сведениями поделился Марек Бугдол из отдела по связям с инвесторами CDPR в комментарии Parkiet. Сумму, потраченную на создание Phantom Liberty, он не раскрыл.

"Мы надеемся, что новые приключения и персонажи привлекут тех, кто уже знаком с Cyberpunk, а также побудят многих новых игроков начать развлекаться в Найт-Сити", — добавил Бугдол. По его словам, производство добавки идет по плану. Команда "чувствует себя комфортно в текущем состоянии" расширении, то есть ей не приходится спешить и перерабатывать.

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Стоит отметить, что к The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt RED выпустила два масштабных дополнения — "Каменные сердца" и "Кровь и вино". Последнее добавило Туссент — новый регион с десятками часов контента.

И если бюджет у Phantom Liberty стал рекордным, то можно рассчитывать на как минимум такое же количество активностей и полноценную сюжетную линию. Хотя следует держать в голове, что часть средств могли потратить на голливудских звезд.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется выполнением поручений государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом. А Идрис Эльба исполнил Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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