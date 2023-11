На снимках, среди прочего, можно увидеть бойцов "Братства Стали" в силовой броне.

Сериальная экранизация The Last of Us побила рекорд HBO по просмотрам, теперь на горизонте маячит новое шоу по мотивам другой популярной игровой серии. Речь об адаптации Fallout, премьера которой намечена на 12 апреля 2024 года на сервисе Amazon Prime Video.

Сайт Vanity Fair выпустил предварительный обзор сериальной экранизации Fallout, а также поделился первыми кадрами шоу. На изображениях можно увидеть главных героев шоу, гуля, бойцов "Братства Стали" в силовой броне и несколько локаций.

Сериал расскажет о жизни людей спустя много лет после того, как ядерная война уничтожила человечество. Как и франшиза ролевых игр от Bethesda, визуально сериал стилизован под эпоху 1940-х в США – хотя и с научно-фантастическим наклоном.

Авторы сериала сообщили, что шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout. В шоу, в том числе появится Волт-Бой, а зрители узнают историю его происхождения. По словам Тодда Говарда, в Bethesda считают события сериала каноничными.

Над телеадаптацией Fallout работают Джонатан Нолан и Лиза Джой – авторы "Мира Дикого Запада" от HBO. Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Что известно о следующей игре в серии Fallout

Bethesda не раз говорила. что у них уже есть планы на Fallout 5. Но выйдет она только после TES 6, то есть в лучшем случае к началу 2030-ых.

Студия Тодда Говарда обычно тратит на создание игр четыре года. Starfield вышла в 2023, TES VI – примерно в 2026-2027. Впрочем, есть все основания полагать, что шестая часть Древних Свитков задержится до 2028 года.

Также в СМИ писали, что Fallout: New Vegas может получить продолжение от Obsidian. Однако начинать усиленно ждать сиквел пока не стоит. Сейчас Obsidian разрабатывает минимум три игры: Avowed, The Outer Worlds 2 и некую детективную RPG в духе Disco Elysium

