На изображениях есть намек на противостояние с правительством.

Производство сериальной экранизации Fallout продолжается в режиме секретности. Создатели ленты пока не делятся подробностями, однако снимки со съемочной площадки регулярно просачиваются в Сеть. Недавно появилась свежая порция фотографий, которые раскрывают несколько важных деталей.

Изображениями поделился инсайдер IdleSloth84 на персональном аккаунте в Twitter. Он опубликовал четыре снимка, и на первом из них присутствуют двое персонажей — человек и гуль в форме Убежища 33. Насколько важные роли у этих героев, пока неизвестно. Однако здесь важно отметить другое: радиация и вирус рукотворной эволюции как-то проникли в защищенный приют людей. Только так можно объяснить наличие гуля. Вероятнее всего, этот момент прояснят в сюжете.

Другие изображения показывают компьютер в стиле 50-х годов прошлого века и панель управления. А на одной из стен Убежища 33 присутствует надпись "правительство". Это намекает на определенные проблемы в обществе, которые покажут в сериале.

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Fallout — что известно о сериале

За производство шоу отвечает студия Kilter Films, которая снимала "Мир Дикого Запада". Лента создается в партнерстве с Amazon Studios и выйдет в сервисе Amazon Prime.

Согласно заявлениям СМИ, шоураннерами картины стали Грэхэм Вагнер — сценарист и продюсер "Кремниевой долины" и "Офиса", и Женева Робертсон-Дуорет — автор сценариев "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 года и "Капитан Марвел".

Пилотный эпизод поставит Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и сценарист многих его фильмов.

Шоу сохранит ироничный юмор и "резкий тон", которыми славится игровая серия Fallout.

Картину начали снимать в Нью-Йорке летом 2022 года. Зрителям пообещали рассказать оригинальный сюжет, а не пересказывать истории интерактивных проектов. Дата выхода пока не сообщается.

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