Изъян в механике позволил превратить заработок на богачах нетрадиционной ориентации в главную статью дохода государства.

Crusader Kings III — одна из игр, в которых дается невероятная свобода действий. Пользователи должны развивать свое государство в средневековом антураже. Однако проект включает множество механик и хитростей, которые позволяют выстраивать весьма необычные сценарии. Например, один из пользователь сделал каннибализм религией и съел Папу Римского. А второй постарался подцепить все болезни в игре. И вот в этот список добавилась новая безумная история о шантаже византийских ЛГБТ-персонажей, как главном источнике доходов.

Такую возможность обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом Local_Security_683. Энтузиаст опубликовал скриншот со списком вельмож из Византии, у которых он вымогает средства. Пользователь сообщил, что шантаж стал основой экономики его государства. А в комментариях игрок рассказал, как выстроил такую схему.

Local_Security_683 включил в настройках Crusader Kings III бисексуальность. После этого персонажи под управлением искусственного интеллекта начали массово заводить однополые отношения, которые в период Средневековья считались страшным грехом. А раз так, то появилась возможность шантажировать разных графов, баронов, герцогинь и так далее. Трюк работает с режимом "Железный человек" и не блокирует доступ к достижениям, то есть он вполне законен.

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"Я посылаю своего отличного шпиона найти секреты в Византии, и каждые 4 месяца он возвращается с новой парой геев, чтобы я их шантажировал. Деньги от шантажа хорошо тратятся на повышение величия моего двора, спонсирование артефактов и покупку титулов. Я даже построил несколько экономических зданий и увеличил свой доход с 1 золотого в месяц", — рассказал Local_Security_68.

Crusader Kings III — коротко об игре

Это стратегия с ролевыми элементами и большой свободой действий от Paradox Development Studio и Paradox Interactive. В игре нет сюжета, а главная цель игрока — построить и развить свое государство с учетом доступных возможностей.

Пользователям предстоит воевать, налаживать дипломатические связи, следить за поддаными, выстраивать экономику и так далее.

Crusader Kings III вышла 1 сентября 2020 года на ПК, а позже добралась до PS5, Xbox Series X и Series S.

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