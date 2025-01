Одну из главных героинь сыграет актриса озвучки Шэдоухарт из Baldur's Gate 3.

Разработчики RPG Clair Obscur: Expedition 33 анонсировали официальный релиз игры на 24 апреля, о чём стало известно во время презентации Xbox Developer_Direct, прошедшей 23 января.

Сюжет Clair Obscur: Expedition 33 разворачивается в альтернативной версии Франции. Загадочная Художница раз в год выходит из спячки, чтобы нанести на Монолит проклятое число. Все люди достигшие возраста, который нарисовала художница, - умирают. Главный герой, мужчина по имени Гюстав, собирает команду, чтобы отправиться на поиски злобной чародейки и положить конец её тирании.

Геймплейно Clair Obscur: Expedition 33 будет выполнена в духе современных JRPG, типа Persona или последних Final Fantasy. Отсюда и пошаговая боевая система и необычная механика исследования мира.

Особое внимание привлекает звёздный актёрский состав, озвучивающий основных персонажей игры. В числе актёров Чарли Кокс (Spider-Man: No Way Home), Дженнифер Инглиш (Baldur's Gate 3), Кирсти Райдер (The Sandman), Шала Никс (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty), Энди Сёркис и Бен Старр (Final Fantasy XVI).

Clair Obscur: Expedition 33 будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Кроме того, игра будет включена в подписочный сервис Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что Bloodlines 2 и новый Silent Hill получили возрастные рейтинги, это значит, что игры выйдут совсем скоро.

