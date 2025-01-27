Американские геймеры стали значительно меньше покупать физические версии игр, - аналитик

Расходы на диски уменьшились более чем в 2 раза с 2021 года.

За последние несколько лет привычки игроков в США существенно изменились. В то время как когда-то физические копии игр занимали центральное место, сегодня их популярность стремительно падает.

Ведущий аналитик Circana Мэт Пискателла представил данные, подтверждающие это: расходы на дисковые версии игр с 2021 года сократились более чем в два раза.

Пиковая популярность физических копий пришлась на 2008 год. Однако за прошедшие годы их доля снизилась на 85%. Пандемия ускорила этот переход, популяризировав цифровые покупки, и теперь большинство игроков предпочитают скачивать игры вместо того, чтобы покупать их на дисках.

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Интересно, что общий объём выручки индустрии в США за последние три года остаётся стабильным. Это значит, что игроки не перестали покупать игры, они просто выбирают цифровые версии.

Такую тенденцию поддерживают и сами разработчики. Например, игры вроде Alan Wake 2 и Hellblade 2 либо вовсе не выпускаются на физических носителях, либо их релиз на дисках откладывается.

Тем не менее, Пискателла отмечает, что релиз Nintendo Switch 2 может временно замедлить переход на цифру, поскольку консоль всё ещё активно использует картриджи. Однако полностью изменить направление развития индустрии в сторону возвращения физических копий вряд ли удастся. Отказ от дисков стал частью новой реальности для игровой индустрии.

Ранее мы рассказывали, что 80% разработчиков, опрошенных на ежегодной конференции GDC, делают игры для компьютеров. ПК-гейминг снова на коне.

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