Производством займётся компания Blumhouse Productions.

Хоррор Phasmophobia от студии Kinetic Games экранизируют. Над фильмом будут работать Blumhouse и Atomic Monster, студии, стоящие за такими проектами, как "Паранормальное явление", "Заклятие" и "Пять ночей с Фредди".

Blumhouse специализируется на жанровом кино и давно зарекомендовала себя в хоррор-индустрии, а Atomic Monster принадлежит режиссёру Джеймсу Вану, создателю серий "Пила" и "Астрал".

Глава Kinetic Games Дэниел Найт прокомментировал новость так:

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"Это большой шаг для всей нашей команды. Мы не могли представить, что Phasmophobia зайдёт так далеко, и благодарны сообществу за поддержку. Партнёрство с Blumhouse и Atomic Monster — это начало новой захватывающей главы".

Phasmophobia вышла в раннем доступе в 2020 году и быстро обрела культовый статус благодаря кооперативному геймплею и тревожной атмосфере. Игра предлагает перевоплотиться в паранормальных детективов и обследовать проклятые локации, распознавать типы призраков и выживать, когда двери закрываются, и вы оказываетесь один на один с чем-то потусторонним.

Ранее мы рассказывали, что Сидни Суини сыграет в экранизации Split Fiction, а сценарий напишет автор "Дэдпул и Росомаха". Режиссёром выступит Джон Чу, известный по "Иллюзия обмана 2".

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