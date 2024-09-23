Разработчик нашёл игру, когда разбирал гараж.

Тестировщик Чад Джессап, который работал в Valve над первой частью Half-Life, нашёл диск с бета версией игры. Чад обнаружил реликвию, когда разбирал хлам у себя в гараже.

По словам Чада, на диске записана предрелизная сборка, которую собрали за несколько недель до выхода игры. Некоторые скрипты в ней не работают, а текстуры недорисованы.

В сети появились отрывки из этой версии игры. Не сказать, чтобы Valve изменила слишком многое за эти несколько недель до релиза. Но например локация в тринадцатой главе в игре "Забудьте о Фримене" сильно отличается от релизной версии.

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Есть интересная деталь: в Чёрной Мезе стоят автоматы с газировкой с логотипом Pepsi. Возможно Valve собиралась зашить рекламу компании в виде продакт плейсмента, как это было довольно распространённо в играх 90-х. Ну или разработчики просто использовали логотип как заглушку, пока не была нарисована конечная текстура.

Благодаря стараниям пользователей ранний билд теперь можно скачать и опробовать лично, но разумеется, на современных системах так просто он не заработает. Для запуска игры нужно смонтировать диск, а также сменить дату системы на 1998 год, тогда бета версия Half-Life запустится.

Напомним, что недавно известный инсайдер рассказал подробности Half-Life 3. Это будет полноценная игра серии, которая продолжит сюжет Half-Life Alyx.

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