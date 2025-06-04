В остальном это та же моделька из "Ведьмак 3" и первого трейлера четвёртой части.

На шоу State of Unreal от Epic Games CD Projekt Red представила новый кинематографический трейлер и первый геймплей "Ведьмак 4". Первое, что бросилось в глаза фанатам, - изменения во внешности главной героини.

В частности, некоторые зрители начали утверждать, что Цири выглядит немного иначе, чем в ролике с The Game Awards 2024, и тем более, чем в "Ведьмаке 3".

В комментарии для Kotaku представитель CD Projekt Red подтвердил: в трейлере используется та же самая модель лица Цири, что и в "Ведьмак 3", просто адаптированная под технологии MetaHuman от Epic:

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"Это та же модель персонажа, что использовалась в трейлере 2024 года. Лицо Цири - это прямая копия модели из The Witcher 3, переработанная с использованием MetaHuman. Мы внесли два незначительных изменения для улучшения качества анимации: слегка приподняли брови и смягчили область вокруг глаз".

В трейлере впервые показали мантикор, чудовищ, которые планировались для "Ведьмак 3", но были вырезаны. Кроме того, зрителям дали короткий взгляд на новый открытый мир и город Лан Эксетер, столицу Ковира и Повисса, где и будет происходить игра.

Ранее мы рассказывали, что в CD Projekt RED случайно "спалили" управление "Ведьмак 4", пока играли в третью часть.

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