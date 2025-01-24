Это вдвое больше, чем для Playstation 5 и Xbox Series вместе взятых.

Организаторы ежегодной конференции Game Developer Conference опубликовали новый отчёт о состоянии игровой индустрии за 2025 год, основанный на опросе более 3000 разработчиков.

Хотя ПК-гейминг не раз "хоронили", он продолжает доказывать свою актуальность. Более того, результаты показали, что 80% опрошенных сейчас разрабатывают игры именно для ПК, это значительный рост по сравнению с прошлогодними 66%.

Интересно, что ПК остаётся доминирующей платформой уже несколько лет: в 2020 году на ней работали 56% разработчиков, в 2021 году этот показатель вырос до 58%, в 2022 - до 63%, а в 2023 достиг 65%. Но скачок до 80% в этом году стал настоящим рекордом.

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В отчёте GDC отмечается, что популярность ПК может быть связана с успехом таких устройств, как Steam Deck. Хотя платформа Valve не рассматривалась отдельно в опросе, 44% разработчиков назвали её среди интересующих их платформ.

Среди других причин роста популярности ПК в индустрии называют простоту доступа к разработке. Создание игр на компьютере не требует больших вложений: достаточно изучить язык программирования, заплатить 100 долларов за размещение в Steam, и игра уже может найти своего игрока. В 2024 году на платформе было выпущено почти 19 тысяч новых игр, неудивительно, что ПК остаётся выбором номер один.

Однако опрос GDC не лишён ограничений. Большая часть участников - это разработчики из США, Канады, Великобритании и Австралии. Крупные рынки, такие как Китай и Япония, практически не представлены, что создаёт некоторую предвзятость результатов. Например, мобильный гейминг, популярный в Азии, выглядит недооценённым в отчёте.

Несмотря на такие ограничения, очевидно, что ПК остаётся основным выбором для разработчиков. Однако индустрия сталкивается с трудностями: согласно тому же отчёту, 10% опрошенных сообщили о сокращениях в 2024 году, а 4% заявили, что их студии закрылись.

Ранее мы рассказывали, что Epic Games расширяет свой лаунчер и теперь будет раздавать бесплатные игры теперь ещё и на мобилках.

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