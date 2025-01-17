Чаще всего эксперты называли ценник в 400 долларов. Первая Nintendo Switch с IPS-экраном вышла с ценой 300 долларов.

Вчера, 16 января, компания Nintendo анонсировала второе поколение Switch. Впрочем, полноценная презентация консоли пройдет позднее – 2 апреля. Стоимость "портативки" также не назвали, но несколько инсайдеров высказали свое мнение о цене.

Чаще всего источники, с которыми поговорило издание IGN, называли ценник в 400 долларов (~17 000 грн). По их мнению, это "ценник, который необходим для успеха" нового устройства. Серкан Тото из Kantan Games Inc. говорит, что "не увидел в трейлере ничего, что оправдывало бы цену в 450 долларов".

Согласно мнению некоторых экспертов, Switch 2 может продаваться по цене в 450 долларов, если Nintendo столкнется с проблемой поставок новой консоли. Дороже она точно не будет стоить, хотя Рис Эллиот из MIDiA отметил, что Sony и Microsoft "наверняка жалеют о том, что выпустили базовые консоли PS5 и Series X за $500".

Напомним, первая Nintendo Switch с IPS-экраном вышла в 2017 году с ценой 300 долларов, тогда как OLED-версию оценили в 350 долларов. Новое поколение крупнее, оснащается более актуальным "железом" и получило обратную совместимость с играми для Switch первого поколения.

Пока Nintendo раскрыла только дизайн Switch 2 с магнитными Joy-Con, а из игр показали новую часть Mario Kart.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японский бренд намерен отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

А меж тем Microsoft якобы собирается выпустить новый Xbox и портативного конкурента Steam Deck уже к 2026 году. Релиз, по слухам, приурочат к 25-летию оригинального Xbox.

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