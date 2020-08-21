С июля избирательный адрес изменили более 8 тысяч украинцев

Отказали в смене адреса 550 заявителям.

С июля 2020 года избирательный адрес изменили 8 тыс. 311 украинцев.

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Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на 20 августа украинцы подали 8 тыс. 861 заявление об изменении избирательного адреса, из которых 8 тыс. 014 заявлений об изменении избирательного адреса на адрес фактического места жительства.

Кроме того, 179 заявлений были поданы лицами без зарегистрированного места жительства, а 668 - лицами, проживающими за рубежом, или лицами, которые изменили избирательный адрес на адрес места регистрации.

Органами ведения Госреестра было отказано в удовлетворении 550 заявлений.

Таким образом, с 1 июля избирательный адрес изменили 8 тыс. 311 украинцев.

Как изменить избирательный адрес в Украины

18 мая ЦИК своим постановлением утвердила порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса, что позволит внутренне перемещенным лицам и другим мобильным внутри страны гражданам определять избирательный адрес по месту фактического проживания и голосовать на всех видах выборов.

11 июня ЦИК утвердила порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства, открыв возможность участвовать в выборах гражданам, лишенным участия в выборах из-за того, что не имеют "прописки" и избирательного адреса.

6 июля ЦИК запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн.

24 июля ЦИК внесла изменения в ряд своих постановлений, в частности, исключив требование о документальном подтверждении фактического проживания избирателя.

В заявлении необходимо будет лишь указать адрес, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом. Ранее избирателю, в частности, необходимо было предоставить документы, подтверждающие аренду им жилья.

Местные выборы в Украина 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

При этом в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся.

Проведение местных выборов по всей Украине могут отсрочить в случае ухудшения эпидемиологической ситуаций.

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Автор: Антонина Доломанжи