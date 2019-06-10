Партия Зеленых Украины презентовала свой список на парламентские выборы

10 июня 2019 года в гостинице «Украина» состоялся второй этап ХХХІІ съезда Партии Зеленых Украины. В работе съезда приняли участие лидеры Партии, депутаты местных советов от ПЗУ, делегаты от областей, активисты избирательного процесса.

Делегаты съезда утвердили список кандидатов от ПАРТИИ в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Возглавила список секретарь Партии Зеленых Украины по международным вопросам, координатор Global Greens women's Network Татьяна Бодун. Это пока что единственный случай в избирательный кампании внеочередных выборов, когда список возглавила женщина. И для Зеленых - это вполне логичный шаг, ведь ПЗУ придерживается гендерного принципа во всех своих действиях. В первую десятку также вошли председатель политического Совета ПЗУ Виталий Кононов по заместитель председателя Александр Зискин.

«В нашем списке нет «селебрити», старых политиков и олигархата. Мы долго и постепенно готовили список и представили избирателям исключительно молодых и профессиональных людей. Уверен, что эти люди смогут не на словах, а делом сделать нашу страну лучше», - отметил председатель политического Совета ПЗУ Виталий Кононов.

Кроме того, Партия Зеленых Украины утвердила свою предвыборную программу. Ключевыми пунктами программы стали социально-экономические предложения Зеленых и предложения по сохранению и улучшению экологического состояния Украины.

«Наша программа взвешенная и экспертная. Мы не обещаем украинцам «золотые горы», и мы знаем, как сделать жизнь украинцев лучше. Зеленые выступают за поэтапное введение безусловного базового дохода. Граждане Украины заслуживают на справедливое распоряжение природными ресурсами нашей страны. Опыт европейских государств свидетельствует, что это вполне реальная перспектива», - прокомментировал программу заместитель председателя политического Совета ПЗУ Александр Зискин.